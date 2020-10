Corriere della Sera: "Milan, in arrivo il difensore. Ma in avanti si aspetta Ibra"

Il Milan, dopo aver prelevato in prestito secco il giovane terzino Diogo Dalot, è alla ricerca di un difensore centrale che possa rappresentare una valida alternativa a Romagnoli e Kjaer. Diversa, invece, la questione in attacco. Come riporta il Corriere della Sera, in molti restano convinti che un attaccante in più sia fondamentale per affrontare una stagione da 50 partite, ma i piani del club sono diversi: là davanti non arriverà nessuno, si aspetta il rientro di Ibrahimovic.