Corriere della Sera: "Pioli il cauto spinge il Milan in alto"

Il Corriere della Sera in edicola stamane dedica ampio spazio ai rossoneri. "Pioli il cauto spinge il Milan in alto", titola il quotidiano milanese: "Quattro tappe per provare l’allungo", si legge a pagina 50. Prima delle feste si potrà tirare un bilancio sull’operato del Diavolo, che ha assunto una fisionomia di gioco ben precisa, tanto che le seconde - se non addirittura le terze - linee andate in campo a Praga hanno dimostrato di aver assimilato i principi del tecnico.