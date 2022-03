Corriere dello Sport: "Bennacer, il Diavolo vince l'Oscar alla regia"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

“Bennacer, il Diavolo vince l’Oscar alla regia”, titola il Corriere dello Sport perlando del playmaker rossonero. “Una stagione incredibile per l’algerino, tra i grandi protagonisti della corsa di testa”, scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Ha preso in mano il centrocampo, segna gol pesanti, è l’uomo in più di Pioli: ora il rinnovo del contratto. Il suo rendimento ha convinto il Milan: in scadenza nel 2024, verrà prolungato. Dopo Giroud, Ismael è l’ultimo giocatore ad aver vinto un trofeo internazionale”.