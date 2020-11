"Calhanoglu-Milan, l’ombra del Cholo". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica al dieci rossonero. Sul noto quotidiano sportivo della Capitale, dunque, si parla si parla anche del futuro del trequartista: "Il turco - si legge - è tornato ad essere decisivo, ha però il contratto in scadenza. L’Atletico Madrid in pressing fiuta l’affare a parametro zero: le parti sono distanti sull’ingaggio".