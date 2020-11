Si parla anche di Coronavirus, ovviamente in relazione al mondo del pallone, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Covid, il calcio al contrattacco", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "La stretta del protocollo Figc per contenere i contagi. Multe salate a club e giocatori per le bolle violate. I punti chiave della bozza elaborata dal presidente dei medici sportivi, Casasco. I nuovi tamponi in un solo centro".