Corriere dello Sport: "È un Milan più forte anche senza Ibra"

“È un Milan più forte anche senza Ibra”, titola il Corriere dello Sport analizzando le statistiche della squadra di Pioli. “Zlatan in campo sempre decisivo: prima era così. Oggi i numeri rossoneri dicono l’esatto contrario”, scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: “La media-punti con lo svedese è di 1,36 in 15 partite, che sale a 2,86 nelle 14 gare in cui è stato a mezzo servizio o fuori perché ko”.