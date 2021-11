Corriere dello Sport: "Ecco Rebic, il coperchio del Diavolo"

"Ecco Rebic, il coperchio del Diavolo", titola il Corriere dello Sport soffermandosi, ovviamente, sull’attaccante rossonero. "Sabato a Firenze chance per il croato: l’infortunio alla caviglia è ormai storia", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Sulla fascia o come prima punta per lui cambia poco: è di nuovo in forma e sfida la sua ex squadra".