Corriere dello Sport: "Giroud dal primo minuto, Pioli scopre l’effetto che fa"

"Giroud dal primo minuto, Pioli scopre l’effetto che fa", titola questa mattina il Corriere dello Sport in vista dell’amichevole tra Valencia e Milan. "Lo stadio Mestalla potrebbe essere il teatro dell’esordio da titolare per Giroud", scrive il quotidiano romano, che aggiunge: "A Milanello si parla benissimo della punta francese, stasera potrebbe scendere in campo dal primo minuto per guidare l’attacco, mentre Rebic è entrato in ballottaggio con Leão per un posto sulla corsia sinistra".