Corriere dello Sport: "Giroud guida l'assalto. A San Siro è implacabile"

“Giroud guida l’assalto. A San Siro è implacabile”. È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ai rossoneri in vista del match di questa sera. “Con Ibra squalificato - scrive il quotidiano romano -, l’attacco del Milan è affidato al francese, specialista dei gol in casa. C’è da rincorrere un trofeo che manca da quasi vent’anni”. Queste le parole di Pioli alla vigilia: “È vicino alla sua condizione ottimale - ha affermato parlando di Giroud -, sarà lui il centravanti. La Coppa Italia è un’opportunità per dimostrare le nostre qualità Il Genoa è in una fase delicata, mi aspetto una squadra determinata”.