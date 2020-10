L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza in prima pagina un preciso dato che riguarda il nostro calcio. "I gol a raffica nell’era Covid", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale: "Negli ultimi 70 anni di A con 20 squadre - si legge - dopo le prime 4 giornate non si è mai segnato come in questo campionato".