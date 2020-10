Il Corriere dello Sport pone l’accento su Ibrahimovic, tornato finalmente a disposizione di Pioli dopo il periodo di quarantena. "Ibra, una settimana per dimenticare il virus", titola il quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Ieri è tornato a Milanello, oggi riprende ad allenarsi.: non vuole perdersi la sfida di sabato e con l’Inter ha vecchi conti in sospeso".