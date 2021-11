Corriere dello Sport: "Il Diavolo resta a metà strada"

"Il Diavolo resta a metà strada", titola il Corriere dello Sport dopo il deludente pareggio di ieri. "Il Milan brillante in campionato - scrive il quotidiano romano - soffre ancora in Europa e non ha fortuna con gli arbitri: gli uomini di Conceiçao vanno in vantaggio con Luis Diaz dopo un contatto tra Grujic e Bennacer su cui il Var non interviene". Il Milan "stenta nel primo tempo, incassa il gol, poi nella seconda parte della gara mette sotto il Porto e trova il pareggio su autorete. Ma per gli ottavi è durissima".