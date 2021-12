Corriere dello Sport: "Il Milan punta al sorpasso: è l'ora di Pellegri"

"Sabato Scudetto", titola il Corriere dello Sport in prima pagina in vista delle gare di oggi. "Tutte in campo le prime cinque", aggiunge il quotidiano romano, evidenziando così l’importanza del turno di campionato in programma stamane. Il noto giornale sportivo della Capitale si sofferma anche sui rossoneri: "Il Milan punta al sorpasso, è l’ora di Pellegri. Salernitana da battere: Pioli risparmia Ibrahimovic per il Liverpool. Kjaer operato: stagione finita".