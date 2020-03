Corriere dello Sport in prima pagina: "Calcio in chiaro, è scontro"

"Calcio in chiaro, è scontro". Questa l'apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola, con le polemiche sulla mancata possibilità di assistere alle gare a porte chiuse della Serie A da parte di tutti gli italiani. "Governo e Federazione contro Lega e Sky - si legge ancora sul noto quotidiano sportivo della Capitale - il ministro Spadafora chiede di rendere visibili a tutti le partite in tv, ma arriva il no delle società: 'Norme e contratti non lo permettono'".