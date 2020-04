Corriere dello Sport in prima pagina: "Spadafora divide il Governo"

Anche il Corriere dello Sport dedica la prima pagina al caos che ruota intorno al calcio. "Spadafora divide il Governo", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Allenamenti e ripresa del campionato: ministri in ordina sparso. Il titolare dello Sport scettico: "Il sentiero è sempre più stretto, ci sono presidenti pronti a chiedere la sospensione come in Francia. Lega e Figc preparino un piano B". Il vice di Speranza rincara la dose: "Inverosimile una ripresa". Le Regioni contro il decreto sulla preparazione individuale. Boccia concorda: "Va precisato". L’irritazione del premier Conte".