Corriere dello Sport: "La Signora e il Diavolo, incroci da numeri uno"

"La Signora e il Diavolo, incroci da numeri uno", titola il Corriere dello Sport in vista del big match di domenica. Il riferimento è ai portieri delle due squadre. "Il titolare bianconero che può finire sul mercato - si legge - quello rossonero tra il rinnovo, la corte della Signora e gli ultrà. E in mezzo una bandiera che non vuole ancora abdicare. La Juve riflette su Szczesny dopo le ultime incertezze e ha puntato Donnarumma, che non rinnova col Milan. Buffon, futuro da definire".