Corriere dello Sport: "Milan fatto viola"

"Milan fatto viola". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica in prima pagina ai rossoneri dopo lo scivolone di ieri. "Spettacolo al Franchi", scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Prima sconfitta in campionato per la capolista. Impresa Fiorentina: show di Vlahovic, a Pioli non basta un Ibra super. Italiano si porta sul 3-0, poi Zlatan riapre la partita. Il serbo scatenato chiude i conti".