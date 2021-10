Corriere dello Sport: "Milan, hai tutte le carte in regola"

"Milan, hai tutte le carte in regola", titola il Corriere dello Sport riprendendo le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli, il quale, "confortato dai risultati in campionato, carica i suoi per la sfida di Champions al Do Dragão". L’allenatore rossonero "vuole trovare finalmente i primi punti nel girone” e lo ha ribadito alla vigilia del match: "Il doppio confronto con i portoghesi sarà decisivo - ha affermato -. Possiamo abbinare prestazione a risultato positivo".