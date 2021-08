Corriere dello Sport: "Milan, posto Champions prenotato per Bakayoko"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio a pagina 21 alle mosse di mercato del Milan, soffermandosi sulla ricerca di un centrocampista. "Posto Champions prenotato per Bakayoko", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Serve un centrocampo di qualità elevata per la grande sfida europea. Riportare il francese in rossonero è l’obiettivo. Si può aprire la discussione con il Chelsea. Però bisogna fare presto: c'è anche De Laurentiis pronto a ritentare l'assalto".