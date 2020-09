Corriere dello Sport - Milan, rallentamento per Bakayoko ma la trattativa è ancora in piedi

Dopo i rallentamenti e le accelerazioni delle ultime settimane, la trattativa tra il Milan e Bakayoko è stata momentaneamente congelata. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, lo scoglio che ha rallentato la trattativa è la diversità di vedute sulla cifra del riscatto: il Milan, infatti, vorebbe pagare in due anni i 30 milioni richiesti dal Chelsea oppure abbassare la cifra a 20-25 milioni cash e inserire una serie di bonus per raggiungere la cifra richiesta dai londinesi. L'ostacolo non sarà decisivo per la non riuscita della trattativa: la dirigenza rossonera, infatti, ha deciso di attendere e non accontentare forzatamente la richiesta del Chelsea.