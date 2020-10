L’edizione odierna del Corriere dello Sport pone l’accento in prima pagina sul Milan in vista della gara di Europa League. "Pioli chiede gli straordinari a Ibrahimovic con lo Sparta", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Il tecnico non rinuncia allo svedese neanche in Coppa. E Baresi diventa vicepresidente".