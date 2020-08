La Serie A fa nuovamente i conti con il Coronavirus. La situazione è ancora incerta e l’aumento del numero dei positivi nel nostro Paese mette a rischio l’inizio della nuova stagione calcistica. "Quasi mille contagi, il calcio in allarme", scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. "Un positivo al Benevento - si legge - Zaniolo, ansia tampone. Correa bloccato in Grecia".