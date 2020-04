Corriere dello Sport: "Si riparte il 4 maggio. Ma è scontro sui tamponi"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura alla ripresa degli allenamenti. "Si riparte il 4 maggio", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Ma è scontro sui tamponi". Sempre in prima pagina, si legge: "Via libera dal vertice con il Governo. Spadafora in Parlamento: "Lo sport riapra". Ma poi con la Figc è prudente. La Fase due: allenamenti individuali per le prime due settimane. I medici divisi sulla gestione dei nuovi positivi".