Corriere dello Sport su Tomori: "Sì al riscatto da 28 milioni"

"Sì al riscatto da 28 milioni, Tomori si è preso il Milan". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica al giovane difensore. "In prestito dal Chelsea - si legge a pagina 17 - da gennaio a oggi ha ritrovato slancio e mostrato ciò che ne aveva fatto una promessa in Inghilterra: il club rossonero è già all’opera per tenerlo. In poche settimane il centrale ha convinto tutti: le sue doti si integrano con il resto della difesa e appare già pronto per diventare un punto fermo".