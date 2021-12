“Super green pass e stadi a metà”, titola il Corriere dello Sport in prima pagina dopo “la stretta del governo coinvolge atleti e tifosi”. Il noto quotidiano sportivo della Capitale aggiunge in taglio alto: “Certificato verde per gli spogliatoi, la capienza ridotta al 50 per cento. In A sale l’allarme, mentre escono dall’incubo Immobile, Fabian e Insigne”.