Corriere dello Sport: "Tutti a caccia del Milan in fuga"

Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla della corsa tricolore. "La Lazio apre la volata di Natale", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "La lotta Scudetto entra nel vivo: quattro giornate in dodici giorni. Tutti a caccia del Milan in fuga: oggi Immobile contro il Verona, ma la più vicina è l’Inter bocciata in Europa. Napoli e Roma pronte al decollo, la Juve da verificare".