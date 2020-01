Corriere di Milano: "La tribuna e la curva per salvare mezzo San Siro"

"Una tribuna e una curva per salvare mezzo San Siro". Titola così in prima pagina il Corriere di Milano sui progetti dei due club, Milan e Inter per il nuovo stadio: "La facciata della tribuna arancio. E una curva. La Sud per il progetto firmato Manica-Cmr-Massimo Roy, un pezzo della Nord e della Sud per Populous. Al posto del manto erboso campi di calcetto, di basket, di pallavolo, pista d’atletica, ma anche bowling e minigolf, impianti aperti a tutti e gratuiti. Ecco cosa potrebbe restare di San Siro se dovesse andare in porto il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter. Ieri nuovo incontro tra i vertici dei due club e il Comune".