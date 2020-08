Corriere di Verona: "Matteo Pessina, adesso è volata con il Milan"

Sta passando le vacanze in Costa Smeralda. Ma non se le può godere appieno, visto che ha ancora la gamba sinistra fasciata da un tutore. Matteo Pessina deve superare l’infortunio al ginocchio riportato nell’ultima partita di campionato con il Genoa. Il giocatore, dunque, salterà la preparazione, ma c’è da capire, soprattutto, dove giocherà quando potrà tornare a farlo, tra un mese abbondante. Il d.s.Tony D’Amico sta trattando con l’Atalanta il prolungamento del prestito, dopo l’eccellente stagione vissuta dal gioiello della cantera nerazzurra. Ma su di lui si è portato il club rossonero, che vorrebbe portarlo a Milanello e può contare su diverse clausole che ne abbasserebbero il prezzo. Così il Corriere di Verona in edicola oggi titola in prima pagina: "Matteo Pessina, adesso è volata con il Milan".