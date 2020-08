Corriere Fiorentino titola su Milinkovic: "Incedibile per Iachini ma il Milan lo vuole"

Nel taglio alto della prima pagina del Corriere Fiorentino spazio agli intrighi di mercato tra Fiorentina e Milan. Da diverse settimane, infatti, proseguono i contatti tra i rossoneri e i viola per Milenkovic, centrale difensivo tra i migliori del campionato. L'edizione odierna del quotidiano, in questo senso, ribadisce il proseguire della trattativa titolando con "Milenkovic incedibile per Iachini, ma il Milan lo vuole" sottolineando come il contratto in scadenza del serbo nel 2022 e l'offerta del Milan potrebbe privare l'allenatore viola di uno degli elementi più importanti della rosa della Fiorentina.