Corsa Champions, Corriere della Sera: "Per i soldi e per la gloria"

"Cinque squadre in 8 punti, in palio c’è la Champions". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che titola: "Per i soldi e per la gloria". Lo corsa scudetto è ormai chiusa, ma alle spalle dell'Inter la bagarre è totale. "Sono tre i posti da assegnare - si legge a pagina 40 - ognuno vale 50 milioni, mai tanto preziosi come in questa stagione. Milan ancora avanti, ma occhio al Napoli di Gattuso".