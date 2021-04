Corsa Champions, CorSport: "Napoli e Lazio preparano lo sgambetto a Milan e Juve"

Il Corriere dello Sport si concentra sulla corsa Champions: "Napoli e Lazio preparano lo sgambetto", scrive il quotidiano. In questo momento Atalanta, Napoli e Lazio sembrano avere una marcia in più rispetto a Juventus e Milan. La svolta, paradossalmente, è arrivata con l'uscita dalle Coppe: Atalanta, Napoli e Lazio l'hanno sfruttata a loro vantaggio, Juve e Milan invece hanno subito il colpo. Tanti i punti rosicchiati dalla Dea, dai partenopei e dai biancocelesti alla Vecchia Signora e al Diavolo nelle ultime settimane. Rispetto a Juve e Milan, le squadre di Gattuso, Inzaghi e Gasperini, che giocano meglio, hanno entusiasmo, hanno anche un altro vantaggio: gli scontri diretti. L'Atalanta è in vantaggio con Juve, Roma e Lazio, in svantaggio con il Napoli e in attesa del ritorno del Milan (all'andata ha vinto 3-0). Il Napoli è in vantaggio con Atalanta, Roma e Lazio, è in parità con la Juve (decisiva la differenza reti generale e il Napoli è a +1 sulla Juve). Infine la Lazio è in vantaggio col Milan ma è in svantaggio con Atalanta, Juve e Napoli, in attesa del ritorno del derby.