Corsa scudetto apertissima, Tuttosport: ecco perché il Milan può crederci

Molti lo considerano indietro nella corsa scudetto, ma in punta di piedi il Milan di Pioli si è fatto trovare avanti. I motivi che potrebbero far ben sperare i tifosi rossoneri sono diversi, a partire dal rendimento delle concorrenti. L'Inter, pur sempre favorita, sta sicuramente faticando in questo avvio di 2022, mentre la Juventus, che sembrava rientrata in corsa con l'arrivo di Vlahovic, si è tirata fuori dalla corsa scudetto con il pareggio di Bergamo. Infine il Napoli, che per costanza di rendimento sembra il più in forma, dovrà però affrontare proprio il Diavolo. Un secondo punto a vantaggio del Milan è quello relativo al calendario: se il cammino in campionato non è facile per nessuno, i rossoneri hanno dalla loro parte il fatto di essere spettatori in Europa. Con le concorrenti impegnate nelle Coppe, il Milan potrà avvantaggiarsi sul piano fisico. Infine, secondo Tuttosport, c'è una questione di testa. Il buon rendimento della squadra sta crescendo partita dopo partita ed è così che gli uomini di Pioli hanno ritrovato fiducia.