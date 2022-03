Corsa scudetto, Tuttosport: "Milan, 5 motivi per crederci e per scacciare 5 dubbi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, 5 motivi per crederci e per scacciare 5 dubbi": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri sono in piena corsa scudetto e se la giocheranno fino in fondo perchè sono una squadra che ormai gioca a memoria. Pioli, che in carriera finisce spesso la stagione con una serie di risultati positivi, può essere inoltre molto contento della crescita di diversi giocatori, oltre che del ritorno in campo di Ibrahimovic che potrebbe essere la carta decisiva per lo scudetto. Ovviamente, ci sono anche degli aspetti su cui il Milan deve ancora migliorare, come per esempio la scarsa abitudine alla vittoria di gran parte del gruppo oppure il fatto di faticare a chiudere le partite.