CorSera - Assist di Maignan e gol di Leao: è uno schema provato in allenamento

Assist di Maignan e gol di Leao: azione casuale? Affatto! Come riporta il Corriere della Sera, da Milanello assicurano che si tratti di uno schema provato più e più volte. La chiamano "giocata codificata", e non è l’unica vista in questi anni. Come dimenticare il gol-lampo di Leao (poco più di 6 secondi) contro il Sassuolo, azione replicata poi da Calabria contro l’Atalanta (in rete dopo 28 secondi). Droni, app e dati statistici: oltre alla pratica sul campo: Pioli e il suo staff, riferisce il Corriere, sfruttano con intelligenza le risorse messe a disposizione dalla tecnologia. Gazidis lo chiama "progressive football".