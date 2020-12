CorSera: "Ballano decine di milioni sui contratti di Lukaku, Ibra e Ribery"

"Ballano decine di milioni sui contratti di Lukaku, Ibra e Ribery": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al documento dell'Agenzia delle Entrate che spiega che la tassazione ridotta prevista dal Decreto Crescita del 2019 per gli sportivi non è applicabile in assenza di un Dpcm attuativo al momento inesistente. Sono quindi a rischio le agevolazioni per i calciatori arrivati negli ultimi due anni che non avevano residenza fiscale in Italia come Lukaku, Eriksen, De Ligt, Arthur, Ibrahimovic, Osimhen, Mkhitarian e Ribery. Inter e Juventus potrebbero rimetterci, solo per questa stagione, oltre 20 milioni di euro ciascuna, mentre Napoli, Roma e Milan circa 7-8 milioni a testa.