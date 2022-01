CorSera - Belotti via in estate dal Torino da svincolato: Milan e Inter fiutano il colpaccio

Andrea Belotti, salvo clamorose sorprese, non rinnoverà il suo contratto con il Torino in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque in estate andrà via da svincolato. Sul Gallo ci sono alcune squadre straniere come Toronto, Newcastle e Al Hilal, ma lui preferirebbe restare in Italia: secondo il Corriere della Sera, Milan e Inter fiutano il colpaccio.