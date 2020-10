CorSera: "Calhanoglu va k.o. per una distorsione alla caviglia sinistra. Salterà tre partite"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina sul Milan: "Calhanoglu va k.o. per una distorsione alla caviglia sinistra. Salterà tre partite". Brutte notizie per i rossoneri e per Stefano Pioli che dovranno rinunciare per tre gare al trequartista turco, il quale si è infortunato ieri in allenamento ed è stato costretto a lasciare poi Milanello in stampelle.