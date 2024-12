CorSera: "Certezza Reijnders. L'uomo in più di un Milan sbiadito"

vedi letture

Il Corriere della Sera titola così sul giocatore rossonero più in forma in questo momento: "Certezza Reijnders. L'uomo in più di un Milan sbiadito". L'olandese sta segnando con continuità, l'ultima rete contro il Verona ha portato tre punti importantissimi per la classifica del Diavolo. Se la squadra di Fonseca sta faticando parecchio in queste ultime settimane, l'ex AZ Alkmaar è "on fire" ed già arrivato a quota 8 reti segnate in stagione (quattro in campionato, tre in Champions League e uno in Coppa Italia).

Da tempo il Milan è in trattativa con Reijnders per il rinnovo di contratto: l'accordo è stato trovato nei giorni scorsi e a breve è attesa la firma dell'olandese che passerà da 1,7 a 3 milioni di euro più bonus fino al 2030. Una mossa importante quella del Diavolo che punta ad allontanare le pretendenti che hanno messo gli occhi su Tijjani, come per esempio il Manchester City.