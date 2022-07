CorSera - Chelsea-Leao, il Milan non si fa intimorire: chi lo vuole dovrà versare i 150 milioni della clausola

MilanNews.it

Le voci dell'interessamento del Chelsea per Rafael Leao e la trattativa per il rinnovo che non si sblocca non intimoriscono il Milan: chi vuole il giovane attaccante portoghese dovrà versare i 150 milioni di euro della clausola, altrimenti resterà in rossonero almeno fino al 2024. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.