CorSera: "Comprare San Siro: l'idea di Inter e Milan"

vedi letture

"Comprare San Siro: l'idea di Inter e Milan": è il titolo odierno in prima pagina del Corriere della Sera che riporta della lettera che Milan e Inter hanno inviato al Comune di Milan e al sindaco Giuseppe Sala nella quale i due club hanno scritto di essere "disponibili all'acquisto del Meazza o del diritto di superficie. Le due società stanno lavorando con un team di advisor tecnici e legali per valutare gli aspetti tecnici e finanziari dell'operazione. E' previsto un incontro tra le parti a metà settembre".

Le due squadre stano comunque portando avanti parallelamente una serie di progetti alternativi, anche se questa parte della lettera dei due club milanesi non è stata inserita nel comunicato arrivato da Palazzo Marino: Milan e Inter hanno infatti messo nero su bianco come stiano comunque valutando alternative a San Siro per costruire i propri impianti. Il riferimento ovviamente è a San Donato per il Milan e Rozzano per l'Inter. I due club non hanno apprezzato il taglio effettuato dal sindaco Beppe Sala e dal Comune di Milano.