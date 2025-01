CorSera: "Conceicao vuole un Milan egoista e più fisico"

"Conceicao vuole un Milan egoista e più fisico": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che sabato contro il Cagliari ha messo in mostra i soliti vecchi problemi del Diavolo. Domani sera alle 18.30 i rossoneri saranno impegnati nel recupero in casa del Como, una sfida da vincere a tutti i costi perchè sono stati già lasciati troppi punti per strada.

Sergio Conceiçao, arrivato in panchina negli ultimi giorni del 2024 al posto dell'esonerato Fonseca, sapeva benissimo di non poter risolvere tutti i problemi del Milan in due settimane. Secondo il tecnico portoghese il problema è anche fisico oltre che mentale: serve migliorare rapidamente la condizione atletica, portandola a un livello adeguato alla sua idea di gioco, più fisico e verticale rispetto a prima.