CorSera: "Da Hakimi a Upamecano, difensori a prezzi da bomber". Tomori al Milan per 28 mln

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna titola così al suo interno: "Da Hakimi a Upamecano, difensori a prezzi da bomber". Varane dal Real Madrid al Manchester United per 50 milioni di euro. Per Chiellini c'è il rinnovo di contratto con la Juventus, mentre l'ex Inter è passato al PSG per 68 milioni, Tomori al Milan per 28 e l'ex centrale del Lipsia al Bayern per 42,5.