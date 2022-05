CorSera: "Da Ibra a Ibra II. Sfuriate e sigari, ha trasformato ragazzi in uomini"

MilanNews.it

"Da Ibra a Ibra II. Sfuriate e sigari, ha trasformato ragazzi in uomini": titola così questa mattina il Corriere della Sera che esalta lo svedese, il quale, da quando è tornato in rossonero a gennaio 2020, ha cambiato il Milan e lo ha riportato in alto grazie alla sua mentalità vincente. Zlatan è stata una vera guida per i tanti giovani presenti nella rosa milanista. Il suo futuro è incerto, anche se Ibrahimovic sembra avere le idee chiare: se starà bene fisicamente, vuole andare avanti.