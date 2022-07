CorSera - De Ketelaere, domani nuovi contatti con il Brugge: la volontà è di portare il giocatore in Italia a metà settimana

MilanNews.it

Come riporta il Corriere della Sera questa mattina, da domani il Milan riallaccerà i contatti con il Club Brugge per De Ketelaere, oggi impegnato nella finale di Supercoppa di Belgio contro il Gent. La volontà è quella di chiudere l'affare subito e di portare il giocatore in Italia già a metà settimana per effettuare le visite mediche.