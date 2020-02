CorSera: "Derby spettacolo: l’Inter vince in rimonta"

"Derby spettacolo: l’Inter vince in rimonta": così il Corriere della Sera in prima pagina. L'Inter batte il Milan in rimonta per 4-2 e aggancia la Juventus al primo posto. "Il Milan si è illuso per 45 minuti. Due gol e il derby che sembrava essersi messo in discesa. Ma dopo l’intervallo i nerazzurri sono entrati in campo completamente cambiati: aggressività e la rimonta, da due a zero a quattro a due" scrive il quotidiano.