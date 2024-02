CorSera: "È un Milan ad alta velocità. Il patto di Pioli per la svolta: crederci e accelerare sempre"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "È un Milan ad alta velocità. Il patto di Pioli per la svolta: crederci e accelerare sempre". La vetta della classifica in Serie A è distante 8 punti che potrebbero diventare 11 se l'Inter dovesse vincere il recupero contro l'Atalanta, ma a Milanello non vogliono avere rimpianti e dunque daranno il massimo fino alla fine del campionato per provare una clamorosa rimonta.

Nessuno ha quindi intenzione di arrendersi prima del tempo, tanto che nello spogliatoio milanista è stato sancito un patto tra giocatori, allenatore e staff: non si lascerà nulla di intentato, proprio per evitare ulteriori rimpianti a fine stagione se lassù l’Inter dovesse clamorosamente incepparsi.