La prima pagina del CorSport: "Due rinforzi in arrivo per Fonseca"

vedi letture

Mentre il Milan, accompagnato da Ibrahimovic e Furlani, è sbarcato negli Stati Uniti, in Italia è rimasto Geoffrey Moncada che continuerà a essere operativo in prima persona sulle trattative di mercato nei prossimi giorni. In particolare, dopo l'acquisto di Alvaro Morata, il calciomercato rossonero in entrata si è arenato e non ha fornito ulteriori spunti. Eppure nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità significative, in particolare per l'arrivo di due nuovi calciatori.

Questa mattina il Corriere dello Sport in taglio basso, infatti, ha titolato così: "Due rinforzi in arrivo per Fonseca". E poi ha ribadito più sotto: "Pavlovic e Royal: sprint Milan". Strahinja Pavlovic, difensore centrale, già da tempo spinge per vestire rossonero e Milan e Salisburgo stanno lavorando per trovare la quadra. Per Emerson Royal i contatti erano stati accantonati leggermente ma nelle ultime ore il nome del terzino brasiliano è stato nuovamente riportato in primo piano.