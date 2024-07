Il CorSport sul mercato in uscita: "Calabria e Thiaw: Ligue 1 e Premier li corteggiano"

Non solo calciomercato in entrata, il Milan nei prossimi giorni dovrà accelerare anche quello in uscita: ci sono diversi calciatori in esubero nella rosa rossonera che aspettano di scoprire quale sarà la prossima destinazione. Ci sono, però, anche calciatori che non sono considerati in vendita ma verso i quali c'è stato un interesse: si tratta del capitano Davide Calabria e del centrale difensivo Malick Thiaw. Soprattutto il tedesco potrebbe lasciare Milanello, in presenza di un'offerta molto importante.

Scrive il Corriere dello Sport questa mattina: "Calabria e Thiaw: Ligue 1 e Premier li corteggiano". Le voci sul capitano rossonero sono arrivate direttamente dalla Francia: a interessarsi a Calabria sarebbe stato lo Strasburgo che ha gli stessi proprietari del Chelsea. I francesi, però, puntano però su Guela Douè come primo obiettivo, in prestito proprio dai Blues. Più concreto l'interesse del Newcastle United per Thiaw: la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni e il Milan fissa già il prezzo, 40 milioni.