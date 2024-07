Maldini al Monza, la Gazzetta: "Galliani lo prende a titolo definitivo"

Era nell'aria da diverse settimane e ora la trattativa è in chiusura: Daniel Maldini tornerà al Monza, questa volta per restare. Il figlio d'arte nella passata stagione ha giocato sei mesi in prestito all'Empoli e poi la seconda parte dell'anno in Brianza, dove ha fatto decisamente meglio e ha convinto Adriano Galliani a puntare su di lui anche per il futuro, a maggior ragione adesso che i lombardi hanno ceduto Andrea Colpani alla Fiorentina (nella giornata di oggi previste le visite mediche).

E così oggi la Gazzetta dello Sport conferma la notizia, riportata ieri sera anche da MilanNews.it (LEGGI QUI): "Maldini-Monza: avanti assieme. Galliani lo prende a titolo definitivo". E poi nel sottotitolo viene ribadito: "Il trequartista era già stato in Brianza in prestito per sei mesi. Ora lascerà la tournée con il Milan per abbracciare Nesta". Appena arrivato a New York, Maldini prenderà subito un aereo di ritorno che lo riporterà in Italia.