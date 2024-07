La Gazzetta titola così questa mattina: "Milan doppio colpo"

vedi letture

Con il solo Alvaro Morata segnato alla voce "acquisti", il Milan nei prossimi giorni ha l'esigenza di concludere qualche operazione di mercato in entrata per dare la possibilità al nuovo tecnico Paulo Fonseca di poter contare su qualche rinforzo già da prima dell'inizio del campionato, in programma il 17 agosto a San Siro contro il Torino. Oggi sulla Gazzetta dello Sport si parla delle strategie rossonere e si titola così: "Milan doppio colpo". Presto da via Aldo Rossi potrebbero essere sferrate due zampate decisive.

La rosea puntualizza: "Pavlovic subito, intesa a 20 milioni. Emerson Royal è di nuovo vicino". Sono i nomi di Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal quelli che sono entrati in orbita rossonera e potrebbero planare dalle parti di Casa Milan. Nel sottotitolo viene aggiunto: "Con il serbo si può chiudere a giorni, poi stretta decisiva sul terzino del Tottenham". Infine anche una notazione sul mercato in uscita: "Thiaw verso il Newcastle per 40 milioni".